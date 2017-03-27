Александр Бубнов: Бородюк и Семак сильнее Черчесова в роли наставника сборной

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что Станислав Черчесов не годится для работы главным российской национальной команды.

«Я честно скажу, что сборная - не уровень Черчесова. Думаю, Бородюк и Семак сильнее его в роли наставника национальной команды. Считаю, что Семак должен был работать после Капелло. Он это подтверждает сейчас в «Уфе». Опыт Черчесова в Европе? Да, в «Легии». При нем сейчас нет у сборной игры. Даже с этим составом данная игра - не потолок нашей сборной», - цитирует Бубнова «Спорт FM».

Напомним, на прошлой неделе сборная России в контрольном матче в Краснодаре уступила команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2.

Во вторник россияне в Сочи проведут товарищескую встречу с бельгийцами.

Матч Россия - Бельгия Место и дата 28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция





