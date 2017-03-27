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Ламела может вернуться в Серию А

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела раздумывает над возвращением в чемпионат Италии.

Как сообщает Corriere dello Sport, основным претендентом на игрока лондонской команды является «Интер». Отмечается, что трансфер 25-летнего футболиста должен состояться грядущим летом.

Ранее Ламела защищал цвета «Ромы», сыграв за столичный клуб 67 матчей (21 гол и 13 голевых передач).

В нынешнем сезоне хавбек провел за «Тоттенхэм» 14 матчей, забил 2 гола и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает аргентинца в 26 млн евро, а его контракт со «шпорами» рассчитан до 2020 года.

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