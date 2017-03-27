Ламела может вернуться в Серию А

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан, который минувшим летом отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», высказался о своей ситуации в испанском клубе.

Варан подтвердил информацию о желании покинуть «Реал» в 2016 году Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан, который минувшим летом отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», высказался о своей ситуации в испанском клубе.

«Арсенал» вступил в борьбу за Шмейхеля Тренерский штаб лондонского «Арсенала» во главе с Арсеном Венгером приступил к поискам усиления вратарской линии.

«Тоттенхэм» может продать Роуза в «Манчестер Сити» и заменить его Люком Шоу Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз близок к переезду в «Манчестер Сити». Об этом сообщает издание Mirror.

«Челси» опередил «Арсенал» и «Барселону» в борьбе за 15-летнего хавбека «Рейнджерс» «Челси» достиг соглашения о переходе из «Рейнджерс» полузащитника Билли Гилмора, сообщает The Sun.

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не отказался от идеи переезда в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает издание Mirror.

«Ливерпуль» попробует приобрести Хамеса, если закончит сезон в первой четверке АПЛ Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не отказался от идеи переезда в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает издание Mirror.

Месси выступает против перехода Альбы в «Манчестер Юнайтед» Как сообщает издание Diario Gol, лидер «Барселоны» Лионель Месси заявил руководству клуба, что сине-гранатовые должны сохранить в своих рядах защитника Жорди Альбу.

Технический директор «Барселоны»: Купить Верратти и Дибалу очень трудно Технический директор «Барселоны» Роберто Фернандес высказался о возможном усилении команды, а также приглашении полузащитника Марко Верратти и форварда Пауло Дибалы.

Уилшер принял решение переехать в серию А Как сообщает Daily Mail, полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер, выступающий на правах аренды за «Борнмут», продолжит карьеру в чемпионате Италии.

«Бавария» запросила у «Барселоны» 90 миллионов евро за трансфер Алькантары Полузащитник «Баварии» и сборной Испании Тиаго Алькантара едва ли вернется будущим летом в Каталонию.