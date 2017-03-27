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Эусебио Сакристан: Люди могут не верить, но я откажусь возглавить «Барселону»

Источник:  ASКомментарии

Бывший полузащитник «Барселоны» Эусебио Сакристан, который ныне тренирует «Реал Сосьдад», исключил свое возвращение в «Барселону».

«Не хочу тратить время на подобные вещи. В этом вопросе все предельно ясно. Да, игрокам нравится, когда им говорят об интересе со стороны топ-клуба. То же самое касается и специалистов. Да, мне льстит тот факт, что меня считают будущим тренером великого клуба. Это значит, что моя работа не остается без внимания. Однако, меня устраивает сегодняшний день, а еще больше я был бы доволен успешным завершением сезона с «Реалом Сосьедад».

Что касается слухов, то все это происходит благодаря моей работе. Они заметили меня, дали шанс, чего не сделала «Барселона» после четырех лет работы с молодежной командой. Я благодарен «Сосьедаду», и не пытаюсь найти место лучше. Могу заверить вас, я отвечу отказом, если руководство «Барселоны» решит предложить мне возглавить команду. Люди могут не верить мне, но я говорю вам это с твердой уверенностью», – цитирует специалиста AS.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые проявляют интерес к наставнику «Севильи» Хорхе Сампаоли, а также главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

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