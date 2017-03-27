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ЦСКА обыграл «Химки» в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Химки» дома уступили ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Счет встречи - 70:92 (15:33, 21:21, 8:21, 26:17).

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 18 очков.

Столичный клуб по-прежнему лидирует в таблице турнира, подмосковная команда идет третьей.

3 апреля ЦСКА примет «Калев», а «Химки» днем ранее в гостях встретятся с «Нижним Новгородом».

Матч

Химки - ЦСКА - 70:92

Место и дата

27 марта 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция




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