«Локомотив» – СКА. Кудашов удален до конца матча
Во время третьего матча финала Западной конференции «Локомотив» - СКА главный тренер ярославцев Алексей Кудашов был удален до конца матча.
Наставника железнодорожников удалили за бросок бутылки.
Напомним, ранее во время игры произошла массовая драка с участием шести хоккееистов.
К середине третьего периода ничья – 1:1. У «Локомотива» шайбу забросил Павел Красковский, в составе армейцев отличился Никита Гусев.
Этого тренера хотели выгнать болельщики, а он вывел «Локо» в финал Запада
Матч
Локомотив - СКА - 1:2 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Красковский 17:09 (1:0). Гусев (Белов, Шипачёв), 51:59 (1:1 - бол.). Барабанов 65:58 (1:2).
Место и дата
27 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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