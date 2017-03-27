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Люк Рокхольд: Если Сен-Пьер победит Биспинга, он не станет драться с лучшими бойцами

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Американский боец UFC Люк Рокхолд прокомментировал ближайший бой действующего чемпиона организации Майкла Биспинга, который сразится с не выступавшим несколько лет Жоржем Сен-Пьером.

«Это хаос, не так ли? Они идут по скользкой дорожке. Все может легко вырваться из рук, нельзя предсказать, что сделают эти парни. Если Жорж выиграет, он не станет драться с топ-бойцами дивизиона. Биспинг может сделать то же самое.

Я в ужасе от того, что они выбрали этот путь, у нас же не рестлинг. Так что, когда они идут на такие шаги, возникают вопросы, что мы делаем и какой дорогой идем», – цитирует Рокхолда MMA Junkie.

По сообщениями прессы, бой между Биспингом и Сен-Пьером состоится 8 июля. 

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