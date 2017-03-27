«Локомотив» обыграл «Спортинг» на Кубке Евразии
Футболисты московского «Локомотива» в матче Кубка Евразии нанесли поражение лиссабонскому «Спортингу».
Встреча между командами завершилась со счетом 6:5.
Хет-трик в составе российской команды оформил Мохаммад Ахмадзаде, дважды отличился Мослем Месигар, а еще один гол на счету Борис Никоноров.
28 марта российский клуб сыграет против «Могхавемат Гользапуш» из Ирана, а днем позже – с испанским «Леванте».
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