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«Локомотив» обыграл «Спортинг» на Кубке Евразии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты московского «Локомотива» в матче Кубка Евразии нанесли поражение лиссабонскому «Спортингу».

Встреча между командами завершилась со счетом 6:5.

Хет-трик в составе российской команды оформил Мохаммад Ахмадзаде, дважды отличился Мослем Месигар, а еще один гол на счету Борис Никоноров.

28 марта российский клуб сыграет против «Могхавемат Гользапуш» из Ирана, а днем позже – с испанским «Леванте».

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