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СКА в овертайме обыграл «Локомотив» и сделал счет в серии 3-0

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В первом матче финала Западной конференции СКА в гостях победил «Локомотив» в овертайме со счетом 2:1.

В составе петербургского клуба шайбу забросил Никита Гусев. Победный гол в овертайме забил Александр Барабанов. У ярославцев отличился Павел Красковский.

На 18-й минуте матча Микко Коскинен получил травму и был заменен на Игоря Шестеркина.

На 30-й минуте встречи произошла массовая драка, в которой поучаствовали шесть хоккеистов. Через двадцать минут за неспортивное поведение был удален главный тренер ярославцев Алексей Кудашов.

После этой игры счет в серии 3-0 в пользу армейцев.

Напомним, следующий матч команды проведут 29 марта в Ярославле в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом». Счет в серии между этими командами 2-0.

Матч

Локомотив - СКА - 1:2 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Красковский 17:09 (1:0). Гусев (Белов, Шипачёв), 51:59 (1:1 - бол.). Барабанов 65:58 (1:2).

Место и дата

27 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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