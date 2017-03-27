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Лерой Сане: Гвардиола многого ждет от меня, но это не давит, а наоборот, заставляет двигаться вперед

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане рассказал о влиянии наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы, а также заявил, что намерен стать игроком основы в сборной Германии.

«Мне весело работать с ним. Да, Гвардиола многого ждет от меня, но это не давит, а наоборот, заставляет двигаться вперед. Хосеп помог мне выйти на новый уровень и улучшить свою игру во всех областях.

Что касается сборной Германии, то, конечно, я хотел бы стать частью национальной команды. Очевидно, я сделал шаг на пути к этой цели», – приводит слова Сане интернет-портал Goal.

Напомним, 21-летний хавбек перебрался в «Манчестер Сити» минувшим летом из «Шальке 04» по инициативе испанского специалиста.

На данный момент в активе игрока на клубном уровне 26 матчей, 7 голов и 4 голевые передачи.

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