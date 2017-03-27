«СКА-1946» проиграл «Алмазу», череповецкий клуб повел в серии
«СКА-1946» в гостевом матче четвертьфинала плей-офф МХЛ проиграл «Алмазу» со счетом 1:2.
В составе армейцев единственную шайбу забросил Владимир Барабанов. У хозяев отличились Никита Колесников и Дмитрий Юшкевич.
Напомним, счет в серии стал 2-1 в пользу «Алмаза». Следующий матч в Череповце пройдет 28 марта.
Матч
Алмаз - СКА-1946 - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Колесников (Лощенко, Гераськин), 30:44 (1:0 - бол.). Барабанов (Кукштель, Чуркин), 35:10 (1:1 - бол.). Юшкевич (Вовченко, Кодола), 53:32 (2:1).
Место и дата
27 марта 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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