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Агент де Бура: Франк не станет новым тренером сборной Голландии

Источник:  Goal.comКомментарии

Футбольный агент Гвидо Альберс, представляющий интересы голландского специалиста Франка де Бура, исключил вариант, при котором его клиент возглавит сборную Нидерландов.

«Могу вас заверить, что Франк не станет новым тренером сборной Голландии. Он хочет работать с клубом, ему нравится выходить на поле каждый день», – приводит слова Альберса интернет-портал Goal.

Ранее стало известно, что национальную команду может возглавить экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал или зарубежный специалист.

Добавим, что последним местом работы 46-летнего Де Бура был миланский «Интер», который он покинул по ходу этого сезона.

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