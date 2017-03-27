Олег Знарок: Не знаю, что с Коскиненом

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал травму вратаря петербургского клуба Микко Коскинена после игры с «Локомотивом» (2:1 ОТ).

- Что с Коскиненом?

- Не знаю, - сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, СКА в гостях обыграл «Локомотив» в овертайме со счетом 2:1. В составе петербургского клуба шайбу забросил Никита Гусев, автором победного гола в овертайме стал Александр Барабанов. У ярославцев отличился Павел Красковский.

На 18-й минуте матча Микко Коскинен получил травму и был заменен на Игоря Шестеркина.

На 30-й минуте встречи произошла массовая драка, в которой поучаствовали шесть хоккеистов. Через двадцать минут за неспортивное поведение был удален главный тренер ярославцев Алексей Кудашов.

После этой игры счет в серии 3-0 в пользу армейцев.

Следующий матч команды проведут 29 марта в Ярославле в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом». Счет в серии между этими командами 2-0.