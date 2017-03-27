Олег Знарок: Не знаю, что с Коскиненом
Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал травму вратаря петербургского клуба Микко Коскинена после игры с «Локомотивом» (2:1 ОТ).
- Что с Коскиненом?
- Не знаю, - сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, СКА в гостях обыграл «Локомотив» в овертайме со счетом 2:1. В составе петербургского клуба шайбу забросил Никита Гусев, автором победного гола в овертайме стал Александр Барабанов. У ярославцев отличился Павел Красковский.
На 18-й минуте матча Микко Коскинен получил травму и был заменен на Игоря Шестеркина.
На 30-й минуте встречи произошла массовая драка, в которой поучаствовали шесть хоккеистов. Через двадцать минут за неспортивное поведение был удален главный тренер ярославцев Алексей Кудашов.
После этой игры счет в серии 3-0 в пользу армейцев.
Следующий матч команды проведут 29 марта в Ярославле в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом». Счет в серии между этими командами 2-0.
Матч
Локомотив - СКА - 1:2 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Красковский 17:09 (1:0). Гусев (Белов, Шипачёв), 51:59 (1:1 - бол.). Барабанов 65:58 (1:2).
Место и дата
27 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция