Team Empire, Vega Squadron и Team Spirit приглашены на закрытую квалификацию к DreamLeague Season 7

Virtus.pro и SK Gaming получили приглашения на ESL One Cologne 2017 Команды Virtus.pro и SK Gaming получили приглашения на турнир ESL One Cologne 2017 по CS:GO.

Virtus.pro и Team Spirit сыграют в шоу-матче Betway Arena King of the Hill #3 Команды Virtus.pro и Team Spirit по Dota 2 сыграют в шоу-матче в рамках Betway Arena King of the Hill #3.