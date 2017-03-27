Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Россия- : -Бельгия
Футбол  Голландия- : -Италия
Футбол  Франция- : -Испания
Хоккей  Ак Барс- : -Металлург
Футбол  Португалия- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анонсирован состав сборной России на Hearthstone Global Games

Комментарии

Организаторы Hearthstone Global Games представили составы национальных сборных.

Сборная России: Павел «Pavel» Бельтюков, Владислав «SilverName» Синотов, Алексей «INER» Бакуменко, Алексей «ShtanUdachi» Барсуков.

Сборная Украины: Артем «DrHippi» Кравец, Николай «NickChipper» Величко, Евгений «Neirea» Шумилин, Александр «Kolento» Мальш.

Сборная Беларуси: Филипп «fzmushko» Змушко, NoName, Картошечка, Tvist.

Сборная Казахстана: Олжас «Naiman» Батырбеков, СмертоКотик, Hallmark, Gipertox.

Составы остальных сборных можно посмотреть по ссылке.

Матчи группового этапа Hearthstone Global Games стартуют 10 апреля. В турнире примут участие 48 сборных. Призовой фонд чемпионата составит 300 000 долларов.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Team Empire, Vega Squadron и Team Spirit приглашены на закрытую квалификацию к DreamLeague Season 7Организаторы турнира DreamLeague Season 7 по Dota 2 представили список команд, которые получили приглашения на закрытую квалификацию.Virtus.pro и SK Gaming получили приглашения на ESL One Cologne 2017Команды Virtus.pro и SK Gaming получили приглашения на турнир ESL One Cologne 2017 по CS:GO.Dota 2 Asia Championships 2017. Тренировка перед киевским мэйджоромDota 2 Asia Championships 2017. Тренировка перед киевским мэйджоромВ этом материале мы рассказываем о турнире Dota 2 Asia Championships 2017.Александр «s1mple» Костылев: Холостяк построит более успешную карьеру, чем семьянинИгрок команды Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев в интервью сайту организации рассказал об отношении сообщества к себе, о спокойствии в игре, о надобности психолога в командах, а также поведал о качествах, которыми не должен обладать киберспортсмен.Алексей «Solo» Березин: Я каждого Monkey King в своей и чужой команде репортилКапитан команды Virtus.pro Алексей «Solo» Березин подвел итоги квалификации на Кубок России по киберспорту 2017, а также поделился мнением о герое Monkey King.PENTA Sports победила на Dota 2 Champions League Season 11Команда PENTA Sports одержал победу на онлайн-турнире Dota 2 Champions League Season 11.Virtus.pro и Team Spirit сыграют в шоу-матче Betway Arena King of the Hill #3Команды Virtus.pro и Team Spirit по Dota 2 сыграют в шоу-матче в рамках Betway Arena King of the Hill #3.HellRaisers и Luminosity Gaming пробились на DreamHack Austin 2017Команды HellRaisers и Luminosity Gaming вышли в основной этап турнира DreamHack Austin 2017 по CS:GO.Алексей «ShtanUdachi» Барсуков стал чемпионом HCT Winter Championship 2017Россиянин Алексей «ShtanUdachi» Барсуков стал победителем турнира HCT Winter Championship 2017 по Hearthstone.Virtus.pro вышла в основной этап Кубка России по киберспорту 2017Команда Virtus.pro по Dota 2 вышла в основной этап Кубка России по киберспорту 2017.ROX сохранила место в Континентальной лигеКоманда ROX защитила свое место в летнем сплите Континентальной лиги.Team Empire прибыла на турнир DAC 2017 (Видео)На youtube-канале Team Empire появилось видео о прибытии команды на турнир Dota 2 Asia Championship 2017.Natus Vincere защитила свой слот в Континентальной лигеКоманда Natus Vincere сохранила место в летнем сплите Континентальной лиги.Киберспортивный директор «Анжи»: Первоначально стоит задача стать второй-третьей командой СНГКиберспортивный директор «Анжи» Мурад Алиев в интервью порталу Cybersport.ru рассказал о создании команды по Dota 2, о поддержке со стороны клуба, о Александре «ХВОСТ» Дашкевиче и о задачах коллектива.Team Spirit стала победителем WellPlay Invitational #7Команда Team Spirit победила на онлайн-турнире WellPlay Invitational #7 по Dota 2.Team Empire сыграет с OG и Wings Gaming в одной группе на DAC 2017Организаторы Dota 2 Asia Championship 2017 анонсировали распределение команд по группам.Команда «Анжи» по Dota 2 показала игровую формуКоманда «Анжи» по Dota 2 в своем твиттере представила игровую форму.Инвестор М19: На содержание М19 уходит не менее $500 тыс. в годОснователь сингапурской инвестиционной компании Strongbow Евгений Туголуков в интервью журналу РБК (№4 апрель 2017) рассказал, что на содержание команды М19 по League of Legends уходит не менее $500 тысяч в год.Вышел очередной выпуск лучших голов недели в FIFA 17На официальном Youtube-канале EA Sports FIFA появилась свежая подборка лучших голов недели в футбольном симуляторе FIFA 17.Blizzard отказалась от бренда Battle.netКомпания Blizzard Entertainment отказалась от бренда Battle.net.
Футбол
Арбитр РФПЛ Игорь Федотов отстранен до конца сезона
Хоккей
«Локомотив» – СКА. Во время матча произошла массовая драка (видео)
Футбол
Сочинский стадион «Фишт» следующей зимой может принять матчи клубов РФПЛ
Хоккей
Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ
все новости