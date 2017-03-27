Анонсирован состав сборной России на Hearthstone Global Games
Организаторы Hearthstone Global Games представили составы национальных сборных.
Сборная России: Павел «Pavel» Бельтюков, Владислав «SilverName» Синотов, Алексей «INER» Бакуменко, Алексей «ShtanUdachi» Барсуков.
Сборная Украины: Артем «DrHippi» Кравец, Николай «NickChipper» Величко, Евгений «Neirea» Шумилин, Александр «Kolento» Мальш.
Сборная Беларуси: Филипп «fzmushko» Змушко, NoName, Картошечка, Tvist.
Сборная Казахстана: Олжас «Naiman» Батырбеков, СмертоКотик, Hallmark, Gipertox.
Составы остальных сборных можно посмотреть по ссылке.
Матчи группового этапа Hearthstone Global Games стартуют 10 апреля. В турнире примут участие 48 сборных. Призовой фонд чемпионата составит 300 000 долларов.
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