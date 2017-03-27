«Галатасарай» интересуется Тошичем
29-летний атакующий полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может покинуть московскую команду и продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.
По информации Spor Vadisi, игроком активно интересуется «Галатасарай».
Напомним, что контракт Тошича с ЦСКА истекает летом 2017 года. Пока неизвестно, будет ли он продлен.
Тошич перешел в ЦСКА из «Манчестер Юнайтед» в 2010 году. По неофициально информации трансфер игрока обошелся российскому клубу в восемь миллионов фунтов стерлингов.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей в РФПЛ, забил один гол и сделал три голевые передачи.
В составе сборной Сербии он провел 75 матчей и забил 11 голов с 2007 года.
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