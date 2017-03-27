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«Галатасарай» интересуется Тошичем

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29-летний атакующий полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может покинуть московскую команду и продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.

По информации Spor Vadisi, игроком активно интересуется «Галатасарай».

Напомним, что контракт Тошича с ЦСКА истекает летом 2017 года. Пока неизвестно, будет ли он продлен.

Тошич перешел в ЦСКА из «Манчестер Юнайтед» в 2010 году. По неофициально информации трансфер игрока обошелся российскому клубу в восемь миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей в РФПЛ, забил один гол и сделал три голевые передачи.

В составе сборной Сербии он провел 75 матчей и забил 11 голов с 2007 года.

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Сергей Ващенко
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