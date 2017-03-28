Сборная Кот-д'Ивуара после победы над Россией сыграла вничью с Сенегалом
В рамках
товарищеского матча сборная Кот-д'Ивуара сыграл с командой Сенегала вничью
(1:1).
На 68-й минуте встречи полузащитник гостевой команды Садьо
Мане открыл счет в матче, а спустя три минуты ивуариец Гои-Би Сирьяк счет
сравнял.
Стоит отметить, что на 88-й минуте матч был приостановлен
из-за болельщиков, которые выбежали на поле.
Напомним, сборная Кот-д’Ивуара на прошлой неделе в Краснодаре
в контрольном матче обыграла команду России со счетом 2:0.
В следующем матче сборная Кот-д'Ивуара встретится 4 июня с
командой Нидерландов, а сборная Сенегала 13 июня сыграет с Экваториальной
Гвинеей.
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