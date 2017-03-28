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Сборная Кот-д'Ивуара после победы над Россией сыграла вничью с Сенегалом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках товарищеского матча сборная Кот-д'Ивуара сыграл с командой Сенегала вничью (1:1).

На 68-й минуте встречи полузащитник гостевой команды Садьо Мане открыл счет в матче, а спустя три минуты ивуариец Гои-Би Сирьяк счет сравнял.

Стоит отметить, что на 88-й минуте матч был приостановлен из-за болельщиков, которые выбежали на поле.

Напомним, сборная Кот-д’Ивуара на прошлой неделе в Краснодаре в контрольном матче обыграла команду России со счетом 2:0.

В следующем матче сборная Кот-д'Ивуара встретится 4 июня с командой Нидерландов, а сборная Сенегала 13 июня сыграет с Экваториальной Гвинеей.

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