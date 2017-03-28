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Димитрис Итудис: В марте мы много играем на выезде, но пока идем довольно уверенно

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Химками» (92:70) в матче Единой Лиги ВТБ.

«Поздравляю команду, мы были сегодня лучше, показывали лучший баскетбол, сумели добраться до большой разницы в счете. В какой-то момент, очевидно, перешли в режим сохранения, но добились важной победы в Единой лиге ВТБ. Как я отмечал, в марте мы много играем на выезде, но пока идем довольно уверенно», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Матч

Химки - ЦСКА - 70:92

Место и дата

27 марта 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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