Димитрис Итудис: В марте мы много играем на выезде, но пока идем довольно уверенно
Главный тренер
баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Химками»
(92:70) в матче Единой Лиги ВТБ.
«Поздравляю команду, мы были сегодня лучше, показывали лучший баскетбол, сумели добраться до большой разницы в счете. В какой-то момент, очевидно, перешли в режим сохранения, но добились важной победы в Единой лиге ВТБ. Как я отмечал, в марте мы много играем на выезде, но пока идем довольно уверенно», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Матч
Место и дата
27 марта 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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