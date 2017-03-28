Душко Иванович: ЦСКА играл лучше, сильнее, быстрее, увереннее
Главный тренер
баскетбольного клуба «Химки» Душко Иванович прокомментировал поражение от ЦСКА
в матче Единой Лиги ВТБ.
«Жаль, но сегодня матч не получился. ЦСКА играл лучше, сильнее, быстрее, увереннее. Соперники быстро ушли в отрыв и показали, что это одна из лучших команд Европы. У своих игроков я не увидел того, чтобы они играли сердцем, агрессивно, старались бы демонстрировать тот же уровень, что и армейцы. Но это только одна игра. Мы боремся за второе место, у нас впереди важные игры. И мы думаем о каждой следующей. Что касается травм, то Брауну нужно пару недель на восстановление, Шведа мы хотели бы вернуть в состав к следующей игре, но мы посмотрим, будут ли у него еще боли в ноге. Это очень важный игрок для нас», - приводит слова Ивановича официальный сайт «Химок».
Матч
Место и дата
27 марта 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция