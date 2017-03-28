Дерозан и Харден признаны лучшими игроками недели в НБА
Защитник «Торонто» Демар Дерозан и форвард
«Хьюстона» Джеймс Харден признаны игроками прошедшей недели в
Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщается в официальный
сайт Национальной баскетбольной ассоциации.
Баскетболисты «Торонто» на минувшей неделе
одержали три победы в трех матчах, а Дерозан за 116 минут суммарно на паркете
набрал в общей сложности 100 очков при 16 подборах и 17 передачах.
Харден помог «Хьюустону» трижды победить на прошлой неделе, а сам игрок провел на паркете 114 минут, набрал 99 очков, выполнил 40 передач и совершил 19 подборов.
The #NBA Players of the Week!@DeMar_DeRozan of the @Raptors @JHarden13 of the @HoustonRockets pic.twitter.com/ImEM7xgVLp— NBA (@NBA) 27 марта 2017 г.
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