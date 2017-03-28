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Дерозан и Харден признаны лучшими игроками недели в НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Торонто» Демар Дерозан и форвард «Хьюстона» Джеймс Харден признаны игроками прошедшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщается в официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Баскетболисты «Торонто» на минувшей неделе одержали три победы в трех матчах, а  Дерозан за 116 минут суммарно на паркете набрал в общей сложности 100 очков при 16 подборах и 17 передачах.

Харден помог «Хьюустону» трижды победить на прошлой неделе, а сам игрок провел на паркете 114 минут, набрал 99 очков, выполнил 40 передач и совершил 19 подборов.

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