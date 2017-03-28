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Факундо Пирис: Уже четвертый год встречаю день рождения в России

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Полузащитник «Терека» Факундо Пирис, отмечающий в понедельник свой 27-й день рождения, рассказал о своей карьере и жизни в России.

- Факундо, поздравляем с днем рождения. Который год встречаешь день рождения в России?
- Уже четвертый год встречаю день рождения в России. В конце марта сезон в самом разгаре, так что особо не до празднований. Но мы с супругой вечером после тренировки приглашаем друзей-партнеров по команде домой, пьем чай с выпечкой, в любом случае, каким-то образом отмечаем.

- Столько лет ты живешь в России, но все еще не разговариваешь на русском. Тяжело дается язык или немного ленишься его учить?
- Не могу, действительно, похвастаться, что хорошо знаю русский язык, но и не так печально все. Могу спокойно изъясняться в магазине, в другом общественном месте. Так же понимаю практически все, когда вокруг говорят на русском. Ну а специальные уроки не брал, по мне достаточно того, чему учусь на практике.

- Что изменило в тебе длительное пребывание в России? Что дала тебе страна, культура, люди?
- Здесь, в первую очередь, я возмужал. Когда я приехал в Россию, а это, как вы понимаете, очень далеко от Уругвая, мне было чуть больше двадцати лет. Было тяжело без родных, привыкнуть к самостоятельной жизни. Можно сказать, здесь я стал взрослеть и совершенствоваться, как личность. И главное сокровище жизни - дочка, появилась на свет в российский период моей карьеры. Конечно, годы, проведенные в России, навсегда останутся в моей памяти. Рад судьбе, что этот этап в моей жизни был и продолжается. Я приобрел здесь много друзей. Мне очень интересны многие вещи, о которых раньше не знал и вряд ли мог представить. Постоянно общаюсь с нашим переводчиком Адамом Гантамировым, который обогащает мой мир новыми познаниями из жизни народа. Это очень интересно и впечатляет. 

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