Евгений Пашутин: Оставили на голодном пайке лучшего бомбардира «Автодора»
Главный тренер УНИКСа
Евгений Пашутин прокомментировал победу своей команды над «Автодором» (95:83) в
матче Единой Лиги ВТБ.
«Очень важная для нас с психологической точки зрения игра. Мы хорошо двигали мяч, один Кино Колом сделал 13 передач, когда мы так действуем, совсем другая игра получается. Очень хорошо сегодня сыграли наши «большие», но мы можем использовать их еще больше. Параховский набрал 30 очков и сделал 10 подборов! Очень эффективно Артем сыграл, как и все ребята, выходившие на паркет с огромной энергией и самоотдачей, играли в контакт. Оставили на голодном пайке лучшего бомбардира «Автодора» Никласа Миннерата. Но нам еще нужно работать над защитой, пропустили 83 очка, это много. Для нас нормой должно быть 70-75, будем к этому стремиться», - приводит слова Пашутина официальный сайт УНИКСа.
Матч
Место и дата
27 марта 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция