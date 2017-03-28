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Владимир Анциферов: Мы были настроены бороться, но, к сожалению, неровно сыграли

Источник:  БК УНИКСКомментарии

Главный тренер «Автодора» Владимир Анциферов прокомментировал поражение своей команды от УНИКСа в матче Единой Лиги ВТБ.

«Тяжелая игра для обеих команд, много значившая. Мы были настроены бороться, но, к сожалению, неровно сыграли, с очень большими перепадами. Это и от усталости, и от потери концентрации. Стали много проигрывать, пытались достать, но не получилось, не забили много своих бросков. УНИКС много атаковал изнутри, мы не успевали фолить», - сказал Анциферов

Матч

УНИКС - Автодор - 95:83

Место и дата

27 марта 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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