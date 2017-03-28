Владимир Анциферов: Мы были настроены бороться, но, к сожалению, неровно сыграли
Главный тренер «Автодора»
Владимир Анциферов прокомментировал поражение своей команды от УНИКСа в матче
Единой Лиги ВТБ.
«Тяжелая игра для обеих команд, много значившая. Мы были настроены бороться, но, к сожалению, неровно сыграли, с очень большими перепадами. Это и от усталости, и от потери концентрации. Стали много проигрывать, пытались достать, но не получилось, не забили много своих бросков. УНИКС много атаковал изнутри, мы не успевали фолить», - сказал Анциферов
27 марта 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 марта 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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