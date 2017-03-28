Артем Параховский: После такой игры я должен проставиться всей команде

Центровой УНИКСа Артем Параховский в матче с «Автодором» (95:83) установил свой рекорд результативности в официальных матчах, набрав 30 очков и совершив 10 подборов, а после матча заявил, что теперь должен проставиться перед одноклубниками.

- Помните, сколько сегодня очков набрали?

- Нет? А сколько?

- 30! Когда-нибудь столько забивали?

- На официальном уровне, в профессиональной карьере нет. Думаю, что после такой игры я должен проставиться всей команде, без них не забил бы! Главное, чтобы мы выигрывали дальше, и в прошлом осталась череда поражений, которые мы терпели на протяжении долгого периода. Надеюсь, мы начнем показывать тот баскетбол, который от нас ждут, и мы будем так играть в плей-офф. Конечно, приятно забить 30 очков, но еще приятнее, что мы выиграли.