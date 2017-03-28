Александр Бубнов: При такой игре увольнение Черчесова не за горами

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может потерять свой пост и при дальнейшей неудовлетворительной игре национальной команды.

«Черчесов никогда не работал в сборной. Он никогда не научит играть Кутепова? Но тогда не бери его, а возьми Васина, у которого больше опыта. В «Спартаке» Кутепов не играет центрального защитника, а больше действует на левом краю центра. Если сравнивать Бердыева и Черчесова, то первый, конечно, более опытный, он больше добился успеха на международной арене. При Бердыеве наша сборная была бы более сильной в обороне. При такой игре и увольнение Черчесова не за горами», - приводит слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, сегодня, 28 марта в рамках товарищеского матча сборная России на стадионе «Фишт» в Сочи примет команду Бельгии. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.