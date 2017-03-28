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Панарин на второй минуте открыл счет в матче «Чикаго» - «Тампа» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин в матче против «Тампы» открыл счет в матче на второй минуте первого периода.

Ассистировал Панарину Таннер Керо.

Стоит отметить, что Артемий забросил шайбу в ворота соотечественника Андрея Василевского. 

Для 25-летнего россиянина эта шайба стала 25-й в сезоне и 55 в карьере в НХЛ, теперь в активе Артемия 67 (25+42) очков в сезоне и 144 (55+89) в НХЛ.

Матч

Тампа-Бэй - Чикаго

Место и дата

28 марта 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

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