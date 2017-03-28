Панарин на второй минуте открыл счет в матче «Чикаго» - «Тампа» (видео)
Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин в матче против «Тампы» открыл счет в матче на второй минуте первого периода.
Ассистировал Панарину Таннер Керо.
Стоит отметить, что Артемий забросил шайбу в ворота соотечественника Андрея Василевского.
🍞 🍞 🍞 🍞 🍞— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 27 марта 2017 г.
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🍞 🍞 🍞 🍞 🍞@72Artemi's 25th goal of the season pic.twitter.com/igOllJS3m7
Для 25-летнего россиянина эта шайба стала 25-й в сезоне и 55 в карьере в НХЛ, теперь в активе Артемия 67 (25+42) очков в сезоне и 144 (55+89) в НХЛ.
Матч
Место и дата
28 марта 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
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