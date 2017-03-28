Игорь Шестеркин: Поймал первый бросок, а дальше команда сделала свое дело
Голкипер СКА Игорь
Шестеркин прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1 ОТ) в третьем матче
серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
«Тяжело было входить в такой матч, но ребята подбодрили. Слава богу, что я поймал первый бросок, а дальше команда сделала свое дело. Главное, что мы победили. Готовился к этой игре, как к обычным матчам. Просто старался выйти, абстрагироваться и сделать своё дело. Что случилось в моменте с Кадейкиным? Он врезался мне в голову. Было неприятно, но всё обошлось. Главное быть к этому психологически готовым. Кто будет играть в следующем матче — я или Коскинен? Вопрос к тренерскому штабу», - приводит слова Шестеркина официальный сайт СКА.
Матч
Локомотив - СКА - 1:2 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Красковский 17:10 (1:0). Гусев (Белов, Шипачёв), 51:59 (1:1 - бол.). Барабанов (Коскиранта), 65:58 (1:2).
Место и дата
27 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция