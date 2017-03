Коньки Овечкина на аукционе ушли с молотка за 9,5 тысяч долларов

Коньки российского форварда и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина проданы на благотворительном аукционе за 9,5 тысяч долларов, сообщает Monumental Network.

На левом коньке изображен российский флаг и собор Василия Блаженного, а на правом - здание Белого дома в Вашингтоне и флаг США.

Those custom-painted skates Alex Ovechkin wore for Russian heritage night ( https://t.co/WcYpkLW3hi ) raised $9,500 for @specialhockey . pic.twitter.com/8OnKJlMQEg

Все вырученные средства будут направлены в специальную хоккейную ассоциацию, которая занимается поддержкой хоккеистов-инвалидов.

Don't forget! Bidding ends at the end of the 2nd intermission for Ovi's Russian-American skates for @specialhockey! https://t.co/br3p56HchH pic.twitter.com/Co6a9Npp7m