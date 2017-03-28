«Детройт» на выезде в овертайме обыграл «Каролину»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду в овертайме уступила «Детройту» со счетом 3:4.

В составе хозяев льда дубль оформил Джастин Фолк и один раз отличился Джефф Скиннер, а у гостей две шайбы забросил Энтони Манта и по одной Томаш Татар и Андреас Атанасиу, забивший в овертайме.

«Каролина» с 70-ю очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Детройт» в ней же расположился на 15-й строчке, имея в активе 74 балла.

В следующем матче «Харрикейнз» 29 марта вновь примет «Ред Уингз».

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