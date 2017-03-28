«Детройт» на выезде в овертайме обыграл «Каролину»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем
льду в овертайме уступила «Детройту» со счетом 3:4.
В составе хозяев льда дубль оформил Джастин Фолк и один раз
отличился Джефф Скиннер, а у гостей две шайбы забросил Энтони Манта и по одной
Томаш Татар и Андреас Атанасиу, забивший в овертайме.
«Каролина» с 70-ю очками занимает 11-е место в Восточной
конференции, а «Детройт» в ней же расположился на 15-й строчке, имея в активе
74 балла.
В следующем матче «Харрикейнз» 29 марта вновь примет «Ред
Уингз».
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Место и дата
28 марта 02:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
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