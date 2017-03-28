«Баффало» переиграл «Флориду», в активе Куликова одно очко

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» на домашнем льду обыграл «Флориду» со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Райн О’Райли, Зак Богосян, Брайан Джионта и Маркус Фолиньо, а у гостей шайбы забросили Джонатан Маршессо и Джонатан Юбердо.

Российский защитник хозяев льда Дмитрий Куликов обыграл 24 минуты 28 секунд и отдал одну результативную передачу.

«Флорида» с 77-ю очками занимает 13-е место в Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на один балл меньше.

В следующем матче «пантеры» 29 марта на выезде сыграют с «Торонто», а «Сэйбрз» в этот же день встретится с «Коламбусом».

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