«Баффало» переиграл «Флориду», в активе Куликова одно очко
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» на домашнем
льду обыграл «Флориду» со счетом 4:2.
В составе победителей голами отметились Райн О’Райли, Зак
Богосян, Брайан Джионта и Маркус Фолиньо, а у гостей шайбы забросили Джонатан
Маршессо и Джонатан Юбердо.
Российский защитник хозяев льда Дмитрий Куликов обыграл 24
минуты 28 секунд и отдал одну результативную передачу.
«Флорида» с 77-ю очками занимает 13-е место в Восточной
конференции, а «Баффало» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на
один балл меньше.
В следующем матче «пантеры» 29 марта на выезде сыграют с «Торонто»,
а «Сэйбрз» в этот же день встретится с «Коламбусом».
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Матч
Место и дата
28 марта 02:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
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