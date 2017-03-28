Два очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Чикаго», отыгравшись с 1:4

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на домашнем льду в овертайме победила «Чикаго» со счетом 5:4.

В составе победителей дубль оформил Джонатан Друен и по разу отличились Ондржей Палат, Антон Строльман и Янни Гурд, забивший в овертайме, а у гостей шайбы забросили Артемий Панарин, Патрик Кейн, Томаг Юрчо и Рихард Паник.

Панарин на второй минуте открыл счет в матче «Чикаго» - «Тампа-Бэй» (видео)

Российский форвард хозяев льда Никита Кучеров отыграл чуть больше 20 минут и записал на свой счет две результативные передачи, его одноклубник и соотечественник голкипер Андрей Василевский отразил 25 из 29 бросков по своим воротам.

Стоит отметить, что к 11-й минуте второго периода команда из Тампы уступала со счетом 1:4.

«Тампа» с 83 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а «Чикаго» лидирует на «Западе», имея в активе 103 балла.

В следующем матче «Лайтнинг» 31 марта примет «Детройт», а «Блэкхокс» днем ранее на выезде сыграет с «Питтсбургом».

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