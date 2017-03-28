Шайба и две передачи Тарасенко принесли победу «Сент-Луису» в матче с «Аризоной»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на домашнем льду обыграл «Аризону» со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Джейден Шварц и по разу отличились Алекс Пьертранджело и Владимир Тарасенко, а у гостей единственную шайбу забросил Энтони Дианджело.

Российский форвард хозяев льда Владимир Тарасенко провел на льду почти 17 минут и помимо забитого гола отдал две результативные передачи и был признан третьей звездой встречи, его одноклубник и соотечественник Наиль Якупов провел на льду 14 минут 16 секунд и записал на своей счет одну результативную передачу.

«Сент-Луис» с 88-ю очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Аризона» в ней же расположилась на 13-й строчке, имея в активе 63 балла.

В следующем матче эти команды 30 марта вновь встретятся в Глендейле.

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