Шайба и две передачи Тарасенко принесли победу «Сент-Луису» в матче с «Аризоной»
В матче регулярного
чемпионата НХЛ «Сент-Луис» на домашнем льду обыграл «Аризону» со счетом 4:1.
В составе победителей
дубль оформил Джейден Шварц и по разу отличились Алекс Пьертранджело и Владимир
Тарасенко, а у гостей единственную шайбу забросил Энтони Дианджело.
Российский форвард хозяев льда Владимир Тарасенко провел на
льду почти 17 минут и помимо забитого гола отдал две результативные передачи и
был признан третьей звездой встречи, его одноклубник и соотечественник Наиль
Якупов провел на льду 14 минут 16 секунд и записал на своей счет одну
результативную передачу.
«Сент-Луис» с 88-ю очками занимает восьмое место в Западной
конференции, а «Аризона» в ней же расположилась на 13-й строчке, имея в активе
63 балла.
В следующем матче эти команды 30 марта вновь встретятся в
Глендейле.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
28 марта 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция