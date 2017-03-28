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Россия – Бельгия. Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках товарищеского матча сборная России сыграет с командой Бельгии.

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский Спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, за последние 15 лет команды трижды встречались между собой. В матче группового этапа ЧМ-2002 бельгийцы переиграли россиян со счетом 3:2, в 2010 году в товарищеском матче Ромелу Лукаку забил два безответных мяча в ворота Игоря Акинфеева и в 2014-м году в групповой стадии чемпионате мира в Бразилии Бельгия победила со счетом 1:0.

Матч

Россия - Бельгия

Место и дата

28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция

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