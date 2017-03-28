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Голландия – Италия. Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках товарищеского матча сборная Голландии сыграет с командой Италии.

Встреча пройдет на «Амстердам-Арене» и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский Спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз команды встречались сентябре 2014 года, тогда в товарищеском матче победу одержали итальянцы со счетом 2:0.

Матч

Голландия - Италия

Место и дата

28 марта 21:45, , Текстовая трансляция

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