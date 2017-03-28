Франция – Испания. Начало текстовой трансляции в 22:00 (мск)
В рамках товарищеского матча сборная Франции сыграет с
командой Испании.
Встреча пройдет на «Стад де Франс» в Париже и начнется в 22:00
по московскому времени.
«Советский Спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, в последний раз команды встречались сентябре 2014 года, тогда в товарищеском матче победу одержали французы со счетом 1:0.
Матч
Место и дата
28 марта 22:00, , Текстовая трансляция
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