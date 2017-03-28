Франция – Испания. Начало текстовой трансляции в 22:00 (мск)

В рамках товарищеского матча сборная Франции сыграет с командой Испании.

Встреча пройдет на «Стад де Франс» в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Советский Спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз команды встречались сентябре 2014 года, тогда в товарищеском матче победу одержали французы со счетом 1:0.