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Франция – Испания. Начало текстовой трансляции в 22:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках товарищеского матча сборная Франции сыграет с командой Испании.

Встреча пройдет на «Стад де Франс» в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Советский Спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз команды встречались сентябре 2014 года, тогда в товарищеском матче победу одержали французы со счетом 1:0.

Матч

Франция - Испания

Место и дата

28 марта 22:00, , Текстовая трансляция

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