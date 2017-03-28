Кузнецова проиграла Уильямс в 1/8 финала турнира в Майами

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в 1/8 финала турнира в Майами уступила американке Винус Уильмс со счетом 3:6, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В активе 31-летней россиянки две подачи на вылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт изчетырех, а у ее соперницы один эйс, семь двойных ошибок и два брейка из шести.

В четвертьфинале Уильямс встретится с немкой Анжеликой Кербер.