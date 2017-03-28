Кузнецова проиграла Уильямс в 1/8 финала турнира в Майами
Российская
теннисистка Светлана Кузнецова в 1/8 финала турнира в Майами уступила
американке Винус Уильмс со счетом 3:6, 6:7 (4:7).
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В активе 31-летней
россиянки две подачи на вылет, три двойные ошибки и один реализованный
брейк-пойнт изчетырех, а у ее соперницы один эйс, семь двойных ошибок и два
брейка из шести.
В четвертьфинале Уильямс встретится с немкой Анжеликой Кербер.
Турнир WTA Miami Open Уильямс В. (США) - Кузнецова С. (Россия) 28 марта 04:00, , Онлайн-трансляция
Призовой фонд 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Место и дата
Уильямс В. (США) - Кузнецова С. (Россия)
28 марта 04:00, , Онлайн-трансляция
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