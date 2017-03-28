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25 очков Леонарда помогли «Сан-Антонио» разгромить «Кливленд»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио» на домашней площадке разгромил «Кливленд» со счетом 103:74 (28:18, 38:23, 26:32, 32:23).

Самым результативным стал игрок «Сперс» Кавай Леонард, в его активе 25 очков.

«Сан-Антонио» одержал пятую победу кряду и занимает второе место в Западной конференции, а «Кливленд» расположился на второй строчке на «Востоке», потерпев второе подряд поражение.

НБА
Регулярный чемпионат

Матч

Сан-Антонио - Кливленд

Место и дата

28 марта 03:00, AT&T Центр, Онлайн-трансляция

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