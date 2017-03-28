25 очков Леонарда помогли «Сан-Антонио» разгромить «Кливленд»
В матче регулярного
чемпионата НБА «Сан-Антонио» на домашней площадке разгромил «Кливленд» со
счетом 103:74 (28:18, 38:23, 26:32, 32:23).
Самым результативным стал игрок «Сперс» Кавай Леонард, в его
активе 25 очков.
«Сан-Антонио» одержал пятую победу кряду и занимает второе
место в Западной конференции, а «Кливленд» расположился на второй строчке на «Востоке»,
потерпев второе подряд поражение.
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Матч
Место и дата
28 марта 03:00, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
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