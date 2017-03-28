Третья победа СКА над «Локо», поражение Кузнецовой в Майами и 7 очков россиян в НХЛ. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.

1. Российская теннисистка Светлана Кузнецова в 1/8 финала турнира в Майами уступила американке Винус Уильмс.

2. Сборная Кот-д'Ивуара после победы над Россией сыграла вничью с Сенегалом.

3. В третьем матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина СКА в овертайме обыграл «Локомотив» и довел счет в серии до 3-0.

4. В ночь с понедельника на вторник в НХЛ прошло шесть матчей, в которых российские хоккеисты набрали семь очков. В НБА состоялось также шесть матчей.

5. Коньки российского форварда и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина проданы на благотворительном аукционе за 9,5 тысяч долларов.

6. Шайба и две передачи Владимира Тарасенко принесли победу «Сент-Луису» в матче с «Аризоной».

7. Два очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» победить «Чикаго», отыгравшись с 1:4.

8. «Баффало» переиграл «Флориду», в активе Дмитрия Куликова одно очко.

9. «Химки» дома уступили ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

10. Арбитр РФПЛ Игорь Федотов отстранен до конца сезона.

Видео дня: Артемий Панарин на второй минуте открыл счет в матче «Чикаго» - «Тампа-Бэй».

Цитата дня: «При такой игре увольнение Черчесова не за горами», - Александр Бубнов.

Блог дня:«Только не ноги Роналду!» Как Сычев играл в КВН

Обязательно к прочтению:

Засесть за компьютер и сделать сборную-2018! Есть желающие?

Красные – в Румынии, желтые – в Греции. Где судьи чаще раздают карточки?

«Идите и бейтесь!» Ледовое побоище в Ярославле – как это было