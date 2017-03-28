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Вавринка вышел в четвертый круг турнира в Майами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Швейцарец Станислас Вавринка вышел в четвертый круг теннисного турнира в Майами.

В третьем раунде третья ракетка мира обыграл представителя Туниса Малека Джазири со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. 

В следующем раунде Вавринка встретится с представителем Германии Александром Зверевым. 

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Станислас Вавринка (Швейцария, 1) – Малек Джазири (Тунис) – 6:3, 6:4 

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