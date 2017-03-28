Вавринка вышел в четвертый круг турнира в Майами
Швейцарец Станислас Вавринка вышел в четвертый круг теннисного турнира в Майами.
В третьем раунде третья ракетка мира обыграл представителя Туниса Малека Джазири со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут.
В следующем раунде Вавринка встретится с представителем Германии Александром Зверевым.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Станислас Вавринка (Швейцария, 1) – Малек Джазири (Тунис) – 6:3, 6:4
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически