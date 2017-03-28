Алексей Миранчук: Лично мне будет чему поучиться у сборной Бельгии

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Бельгией.

— Конечно, шансы есть всегда. Мы — команда, и какой бы соперник против нас ни играл, мы должны стараться достичь положительного результата. У нас и мыслей таких нет, что против нас выходит ведущая сборная и поэтому можно опустить руки и не бороться. Мы должны выходить на поле и показывать то, что умеем.

— Можете выделить кого-то из бельгийцев?

— Тут и выделять никого не надо. Что ни футболист, то игрок ведущей лиги мира. Самому интересно сыграть против такой команды. Надеюсь, такая возможность мне предоставится.

— Хочется проверить свои силы?

— И свои, и в целом проверить, насколько велика разница в уровне наших сборных.

— Как считаете, на данный момент она велика?

— За бельгийцев играют сильнейшие футболисты, которые находятся на первых ролях в своих клубах. Это игроки очень высокого уровня, поэтому лично мне будет чему у них поучиться, - цитируют Миранчука «Известия».

Напомним, что матч состоится сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало трансляции в 19:00 мск.