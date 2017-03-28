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Леонид Слуцкий: На данный момент меня устраивает то, чем я занимаюсь

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, чем занимается в настоящее время.

- Учу язык, смотрю футбол. На данный момент меня устраивает то, чем я занимаюсь. Очень много сил трачу на изучение языка и смотрю большое количество самого разного английского футбола. Занимаюсь с преподавателем восемь часов в день на разную тематику, но основное – футбол. Мы моделируем разные ситуации, связанные с профессией. Лучший иностранный тренер, который хорошо владеет английским, – это Жозе Моуринью. Он – 10 из 10. Я где-то на 5-6-7. Преподаватели говорят, что я бегу спринтом. А изучение языка – марафон. Я на скорости спринтера пытаюсь пробежать марафон. Это достаточно сложно, но есть подвижки, - цитирует Слуцкого «Матч ТВ». 

Напомним, Слуцкий покинул сборную России минувшим летом, а пост главного тренера армейцев он оставил в декабре прошлого года.  

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