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Серхио Рамос: Если Мбаппе перейдет в «Реал», наши игроки устроят ему теплый прием

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос порассуждал на тему возможного перехода в команду форварда «Монако» Килиана Мбаппе, на которого также претендуют ряд европейских клубов.

«Я не призываю нашего президента советоваться со мной на счет трансферной политики, но двери «Реала» открыты для лучших игроков мира. Если Килиан переедет в Мадрид, наши игроки встретят его с теплотой. Впрочем, мы всегда так относимся к новичкам. Однако, сейчас у нас нет какой-либо симпатии к тем, кто не выступает за «Реал», – приводит слова испанца интернет-портал Goal.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от перехода в стан «сливочных» несколько лет назад. Тогда будущий наставник «Реала» Зинедин Зидан лично занимался его трансфером, однако, молодой игрок предпочел остаться в чемпионате Франции.

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