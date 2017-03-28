Неймар: Не только Месси впечатлен нашей игрой, многие следят за выступлением сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался об игре своей команды, отметив, что его партнер по «Барселоне» Лионель Месси по достоинству оценил последние результаты его национальной команды.

«Не только Месси впечатлен нашей игрой. Многие люди следят за выступлением сборной Бразилии, потому что мы, в первую очередь, коллектив, который показывает очень приличный футбол. Победить такую команду тяжело. Думаю, именно это привлекает всеобщее внимание», – приводит слова Неймара интернет-портал Goal.

Отметим, что подопечные Тите в рамках отборочного этапа к ЧМ-2018 России потерпели лишь одно поражение в 13-ти матчах. Случилось это 9 октября 2015 года в игре с командой Чили (0:2).