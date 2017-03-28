РФС заплатит Бельгии 300 тыс евро за участие в матче против России
Российский футбольный союз (РФС) заплатит 300 тысяч евро футбольной федерации Бельгии за участие в контрольном матче против сборной России, сообщает Walfoot.be.
По информации источника, бельгийские футболисты не горят особым желанием провести игру против России, но в матче заинтересован бельгийский футбольный союз.
РФС также оплатит проживание сборной Бельгии в Сочи.
Напомним, что товарищеский матч Россия - Бельгия состоится сегодня на стадионе «Фишт» в рамках подготовки к Кубку конфедераций. В последнем товарищеском матче россияне уступили команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2.
Матч
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция
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