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Робер Пирес: Вспомните первый сезон Погба в «Ювентусе». Ему нужно дать время на адаптацию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес встал на защиту своего соотечественника Поля Погба, который минувшим летом вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 млн евро.

«Погба пришлось пережить непростое время, потому что многие люди постоянно обсуждали его ценник. Но не стоит забывать, что он все еще молод. Например, во Франции многие считают, что ему нужно дать время на адаптацию. В любом случае, Погба будет тяжело привыкнуть к новой лиге, потому что этот чемпионат считается самым сложным не только во время матчей. Здесь и на тренировках бывает довольно тяжело.

Вообще, для любого игрока первый сезон в новой команде всегда дается непросто. Вспомните, как Погба провел свой первый год за «Ювентус». К тому же, невозможно сравнивать Премьер-лигу с Серией А. Это абсолютно разные вещи.

В любом случае, Поль поступил правильно, вернувшись в «Юнайтед». Он может многому научиться у такого тренера, как Жозе Моуринью», – цитирует Пиреса Sky Sports.

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек «красных дьяволов» провел во всех турнирах 41 матч, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

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