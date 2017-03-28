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Анчелотти рассчитывает воспользоваться ситуацией Санчеса в «Арсенале»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может перебраться в чемпионат Германии. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, на игрока сборной Чили претендует «Бавария», а инициатором этой сделки является наставник мюнхенского клуба Карло Анчелотти. Отмечается, что итальянский специалист намерен воспользоваться ситуацией игрока, который не может договориться с руководством «пушкарей» о новом контракте.

Ранее сообщалось, что хавбек требует существенного повышения зарплаты, однако, «Арсенал» пока не торопится идти ему на встречу. Также английские СМИ утверждают, что наставник «канониров» Арсен Венгер уже нашел замену футболисту в лице полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса.

В нынешнем сезоне 28-летний Санчес провел во всех турнирах 38 матчей, забил 22 гола и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 65 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2018 года.

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