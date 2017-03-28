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Олег Веретенников: Сборной России нужно как-то перестроиться и поверить в себя

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча национальной команды с Бельгией.

- Бельгия играет в быстрый футбол и использует высокий прессинг. Даже без Азара в составе команды есть такие сильные игроки, как Лукаку, Мертенс, Карраско, Наингголан. Если честно, в сборной Бельгии практически на всех позициях выступают топ-игроки. Если мы уступаем по мощи и быстроте сборной Кот-д’Ивуара, которая провалила последний чемпионат Африки, то с Бельгией будет очень непросто. У нас есть проблемы и в обороне, и в атаке. Нам не хватает агрессии: в матче с Кот-д’Ивуаром вся опасность воротам соперника исходила со «стандартов» и дальних ударов. Команде нужно как-то перестроиться, поверить в себя, - цитируют Веретенникова «Известия».  

Напомним, что товарищеский матч Россия - Бельгия состоится сегодня на стадионе «Фишт» в рамках подготовки к Кубку конфедераций. В последнем товарищеском матче россияне уступили команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2.  

Матч

Россия - Бельгия

Место и дата

28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч Россия – Бельгия?

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