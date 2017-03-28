Деле Алли: Люди много говорят о моем стиле игры, но я не собираюсь меняться

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли ответил на критику со стороны экспертов, которые обвиняют его в излишней грубости.

«Люди много говорят о моем стиле игры, но, честно говоря, я не собираюсь меняться. Всегда был таким, однако, я согласен с тем, что себя нужно контролировать. Это дается непросто, потому что я всегда нацелен на борьбу.

В любом случае, мне нужно продолжать работу над собой, учиться, но не сбавлять уровень агрессии, а лишь контролировать себя и свои эмоции. Работаю над своими ошибками, и надеюсь, что люди обратят на это внимание», – цитирует 20-летнего Алли Sky Sports.

В нынешнем сезоне хавбек сборной Англии провел на клубном уровне 39 матчей, забил 17 голов и отдал 8 голевых передач, получив 5 желтых карточек. При этом, полузащитник был удален с поля в матче Лиги Европы.