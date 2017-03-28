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Форвард «Сент-Луиса» Шварц признан первой звездой дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Форвард «Сент-Луиса» Джейден Шварц признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. 

В матче с «Аризоной» (4:1) нападающий набрал три (2+1) очка.

Второй звездой стал форвард «Тампы» Джонатан Друин, набравший четыре очка (2+2) в игре против «Чикаго» (5:4 ОТ).

Нападающий «Калгари» Шон Монахан - третья звезда дня, на его счету один гол и три передачи в матче с «Колорадо» (4:2).

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