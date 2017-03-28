ФИФА может дисквалифицировать Месси за оскорбление арбитра

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обвиняется в оскорблении арбитра во время матча между сборными Аргентины и Чили, который состоялся в рамках квалификации ЧМ-2018 (1:0).

Как сообщает мадридское издание Marca, ФИФА отправила запрос бригаде судей, однако все арбитры дали понять, что никаких оскорблений не было.

Однако, ФИФА имеет право дисквалифицировать игрока даже в том случае, если арбитрами не подтверждается факт непристойного поведения.

Таким образом, Месси могут отстранить от 2 до 4 матчей сборной Аргентины.