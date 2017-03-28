«Урал» и «Зенит» договорились о товарищеском матче
Как сообщает Znak, «Урал» и «Зенит» проведут товарищеский матч 3 апреля во Дворце игровых видов спорта.
«Перед заключительными играми чемпионата – Кубком СИБУРа у нас большая пауза в календаре. Чтобы не потерять игровой тонус, нужна практика. Так совпало, что «Зенит» тоже не имеет официальных игр больше, чем две недели. Поэтому мы договорились, что они прилетят в Екатеринбург для спарринга с нами. Команды такого уровня в Екатеринбург не приезжали очень давно», – отметил президент «Урала» Станислав Еремин.
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